La cantante israeliana, Eden Golan, in gara si è esibita con Hurricane, durante la performance, in semifinale e finale, si è avvertiva la tensione alla Malmo Arena: la sua partecipazione alla kermesse è stata oggetto di polemiche, valanga di fischi, in parte coperti da alcuni applausi.

Il testo e la traduzione del brano di Israele all’Eurovision

Nonostante il dissenso, la canzone di Eden Golan ha stregato il pubblico, tanto da essere stata la seconda più votata da casa. Hurricane è diventata un simbolo del popolo israeliano e dei suoi sostenitori, tanto da diventare virale suoi social.

Questo è il testo del brano:

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who’s the fool who told you boys don’t cry?

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it’s ours

While the time goes wild

Every day, I’m losin’ my mind

Holdin’ on in this mysterious ride

Dancin’ in the storm, I got nothin’ to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

Livin’ in a fantasy

Ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it’s ours

While the time goes wild

Every day, I’m losin’ my mind

Holdin’ on in this mysterious ride

Dancin’ in the storm, I got nothin’ to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

This hurricane

Lo tzarich milim gdolot rak tfilot

Afilu eem kashe lirrot

Tamid ata masheer li or echad katan

Questa, invece, la traduzione in italiano:

Tu che dai il via alla mia sinfonia

Suona con me

Guardami negli occhi e guarda

che la gente va via ma non dice mai addio

Qualcuno ha rubato la luna stanotte

ha preso la mia luce

Tutto è bianco e nero

chi è il folle che ti ha detto: “I ragazzi non piangono?”

Ore e ore, forze

La vita non è un gioco, ma è nostra

Mentre i tempi diventano folli

Ogni giorno perdo la testa

Resistendo in questa misteriosa corsa

Ballo nella tempesta, non ho niente da nascondere

Tira tutto fuori e lasciati il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora spezzata da questo uragano

Questo uragano

Vivere in una fantasia

in un’estasi

Tutto è destinato a essere

Noi potremo anche morire, ma l’amore no

Ore e ore e forze

La vita non è un gioco, ma è nostra

Mentre i tempi diventano folli

Ogni giorno perdo la testa

Resistendo in questa misteriosa corsa

Ballo nella tempesta, non ho niente da nascondere

Tira tutto fuori e lasciati il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora spezzata da questo uragano

Questo uragano

Non servono molte parole, solo preghiere

Anche se è difficile vederla

Tu mi lasci sempre una piccola luce

Le indiscrezioni sul brano di Israele all’Eurovision 2024

In un primo momento, la canzone di Eden Golan si chiamava October Rain, un brano con riferimenti ai fatti del 7 ottobre del 2023, quando Hamas ha sferrato un attacco sul territorio israeliano in cui sono morte 1194 persone, tra civili e militari.

Un testo ritenuto troppo politico dall’EBU, per tale motivo, sostituito con il brano Hurricane: quest’ultimo parla della storia di una giovane donna e sembra una canzone d’amore, un momento difficile di vita, da superare grazie all’amore.