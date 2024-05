Sulla città di Malmö, in Svezia si sono spenti i riflettori dell’Eurovision Song Contest che nel 2025 si svolgerà in Svizzera dopo il trionfo di Nemo con il brano “The Code”. L’esibizione di Angelina Mango, nonostante un discreto settimo posto, ha raccolto tantissimi consensi anche da parte del pubblico. La giovanissima artista e figlia d’arte, nel giro di poco più di un anno ha ottenuto in effetti risultati incredibili: dopo essere arrivata seconda ad Amici, ha trionfato a Sanremo ed è stata “catapultata” direttamente in Europa grazie al brano “La noia” che porta la firma di Madame e Dardust, oltre che della stessa Angelina. Tra le persone che hanno apprezzato l’operato della Mango c’è stata anche Laura Pausini che sui social ha scritto nei confronti di questa giovane parole d’elogio.

Eurovision, il commento di Laura Pausini su Angelina Mango

Laura Pausini ha mostrato ad Angelina Mango tutto il suo sostegno. Le sue sono parole preziose, soprattutto se si pensa l’incredibile carriera che la cantante romagnola ha ormai alle spalle: “Quello che hai fatto è straordinario. In un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision…alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima, stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene)”.

I voti per Angelina Mango all’Eurovision Song Contest

Nel frattempo, sull’edizione appena conclusa dell’Eurovision Song Contest rimangono ancora diversi dubbi, uno su tutti l’errore clamoroso della RAI che, al termine della seconda semifinale ha reso noto i risultati parziali del televoto. La televisione di Stato ha rischiato di essere sanzionata, per di più ciò potrebbe influenzato non poco sui punti che sono stati riconosciuti sia dalle giurie nazionali, sia dal televoto. Nessun paese ha infatti assegnato i 12 punti senza contare che sono stati diversi i paesi a non aver assegnato nemmeno un punto come Francia, Repubblica Ceca, Danimarca o ancora Lussemburgo, Lituania e Islanda.