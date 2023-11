Ha solo dodici anni ed è lui il vincitore della decima edizione di Tu Si Que Vales. Samuele Palumbo ha trionfato esibendosi sulle note del celebre brano dei Queen, “Bohemian Rhapsody”, portando sul palco una sua versione suonata in modo magistrale. “Grazie per aver votato mio figlio”, sono state le parole della madre che è salita sul palco per ritirare il premio al posto del figlio per via della giovanissima età.

Tu Si Que Vales, chi è il vincitore della decima edizione

Durante la finale Samuele ha superato artisti come il cantante Fabio Piacentin o ancora il comico Amedeo Abbate. Nella clip, mandata in onda come di consueto prima dell’esibizione, ha spiegato di volersi prima di tutto divertire, dicendo che sarebbe stato tuttavia contentissimo nel caso in cui avesse vinto: “Vincere poi sarebbe stupendo, ripagherebbe tutti i sacrifici fatti finora”. Samuele è nato a Cefalù nel 2011 e suona il violino fin da quando aveva solo 6 anni. Attualmente è primo violino nell’orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo.

Il ricordo di Luciana Littizzetto per Giulia Cecchettin

Durante la finale di Tu Si Que Vales è stato dedicato un pensiero alla memoria di Giulia Cecchettin. La giurata Luciana Littizzetto ha dichiarato a tale proposito: “Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano scelte autonome e si sentano libere […] Questa cosa non può più essere accettata”.