Caos tra i fan dei programmi mariani dopo l’ultima puntata di Tu Si Que Vales. Al centro delle critiche c’è una gaffe di Giulia Stabile e la bufera è talmente grande che si parla di un suo allontanamento. Qual è la verità?

Tu Si Que Vales: Giulia Stabile fa una gaffe

Dopo l’addio di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales, Giulia Stabile ha preso il suo posto in tutto e per tutto. Nell’ultima puntata, però, l’ex talento di Amici ha commesso una gaffe che non è piaciuta ai fan. I telespettatori l’hanno giudicata fuori luogo e non all’altezza del ruolo che Maria De Filippi le ha assegnato.

Cosa ha detto Giulia Stabile a Tu Si Que Vales?

Durante l’ultimo appuntamento con Tu Si Que Vales, Giulia Stabile è stata chiamata a presentare l’esibizione di Margherita e Carlotta, due concorrenti che portavano in scena un gioco hot. In un primo momento, l’ex talento di Amici ha rifiutato il compito: “No, no! E se poi mi capita di dover dire cose da grandi? Io non me la sento“. A questo punto, Maria l’ha trascinata al centro del palco costringendola ad assolvere ai suoi doveri. Insomma, una scenetta da prima elementare, che non è affatto piaciuta ai fan.

Giulia Stabile allontanata da Tu Si Que Vales?

I fan di Tu Si Que Vales si sono subito lamentati sui social dell’atteggiamento di Giulia Stabile, sottolineando che non è all’altezza del ruolo che le hanno assegnato. I beninformati hanno addirittura parlato di un suo allontanamento dal programma. La realtà, però, è ben diversa. Nelle prossime puntate del format, la ballerina non sarà presente solo perché impegnata a New York per lavoro.