Roma, 30 set. (Adnkronos) – Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste nel mese di ottobre nell'ambito della campagna internazionale per la prevenzione e la sensibilizzazione sui tumori del seno. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore rosa dal tramonto di domani, mercoledì primo ottobre, all'alba del giorno dopo, giovedì 2 ottobre.
Tumori: Senato illuminato di rosa campagna prevenzione
