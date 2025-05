Turismo in Italia: un anno record e prospettive positive per il 2025

Un anno da ricordare per il turismo italiano

Il 2024 si preannuncia come un anno straordinario per il turismo in Italia, superando i livelli pre-pandemia. Questo trend positivo è emerso durante un evento tenutosi a Reggio Calabria, dove esperti del settore hanno discusso le prospettive future. Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, ha sottolineato come il 52-54% dei turisti provenga dall’estero, evidenziando l’attrattiva crescente del nostro Paese.

Investimenti e semplificazioni burocratiche

Giosy Romano, coordinatore della Zes Unica, ha messo in evidenza l’importanza degli investimenti nel settore turistico, grazie a una semplificazione burocratica che facilita l’ottenimento di autorizzazioni. Recentemente, la Zes ha ricevuto 300 milioni di euro per opere infrastrutturali, un passo fondamentale per attrarre nuovi investimenti. Con 616 autorizzazioni uniche emesse in un anno, il settore si sta preparando a una nuova era di sviluppo.

Il lusso come chiave di volta

Durante il confronto tra operatori del settore, è emersa l’importanza del segmento lusso nel panorama turistico italiano. Le semplificazioni introdotte dalla Zes Unica e i cofinanziamenti regionali sono stati accolti con favore, poiché rappresentano un’opportunità per elevare la qualità dell’offerta ricettiva. L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Rosario Varì, ha annunciato un bando da 50 milioni di euro per migliorare ulteriormente l’attrattività della regione, puntando a portare grandi imprese nel settore.

Investimenti nei trasporti per attrarre turisti

Per garantire l’arrivo di turisti, la Calabria ha investito 250 milioni di euro negli aeroporti regionali, con un incremento del 38% di visitatori nel primo trimestre rispetto all’anno precedente. Questa strategia mira a rendere la Calabria una meta sempre più ambita, rispondendo così alla crescente curiosità dei turisti verso la regione. Con queste iniziative, il futuro del turismo in Italia appare luminoso e promettente.