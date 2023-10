Turismo: Montaruli (Fdi), 'massimo impegno per valorizzare pilastro economia nazionale'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia si ritrova in Sicilia per discutere di turismo attraverso diversi settori: la cultura, lo sport, l'enogastronomia. Il governo Meloni assieme ai deputati di Fdi sta mettendo il massimo impegno per valorizzare quest...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia si ritrova in Sicilia per discutere di turismo attraverso diversi settori: la cultura, lo sport, l'enogastronomia. Il governo Meloni assieme ai deputati di Fdi sta mettendo il massimo impegno per valorizzare questo comparto, pilastro dell'economia nazionale. Con tanti ospiti vogliamo discutere delle proposte che abbiamo presentato e che presenteremo alla Camera per fare in modo che si consolidi sempre di più il nostro lavoro e rilanciare l'Italia nel mondo". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, a margine dell'evento 'Italia, le radici della bellezza' iniziato oggi a Brucoli, in provincia di Siracusa.