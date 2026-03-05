Turisti russi intrappolati su una nave a Doha: caos nei porti del Golfo dopo l'attacco e la risposta militare

Più di 150 cittadini russi sono rimasti a bordo della Celestyal Journey ancorata a Doha dopo che l'offensiva militare ha reso impraticabili i corridoi aerei e marittimi nella regione

Un gruppo consistente di viaggiatori, tra cui almeno 155 cittadini russi registrati, è ancora a bordo della Celestyal Journey ormeggiata presso il porto di Doha, in Qatar. La nave non ha ripreso l’itinerario dopo che l’offensiva militare lanciata il 28 febbraio ha interrotto le rotte aeree e marittime nel Golfo. La crociera era partita da Dubai il 23 febbraio e avrebbe dovuto fare rientro il 2 marzo; l’operatore ha sospeso il viaggio e richiesto assistenza a causa della crescente tensione regionale.

I passeggeri riferiscono ore di apprensione e informazioni contrastanti. Alcune famiglie hanno segnalato momenti di panico quando sono risuonate sirene e sono stati visibili lanci di missili intercettati dalle difese aeree qatariote. A bordo si trovano anche cittadini del Kazakhstan, dell’Uzbekistan e di paesi europei. Molti lamentano comunicazioni inadeguate sia da parte dell’operatore della crociera sia dall’ambasciata russa locale.

La situazione a bordo e le difficoltà immediate

Dopo le segnalazioni di comunicazioni inadeguate, a bordo persiste una tensione diffusa tra i passeggeri. Genitori con bambini piccoli cercano di mantenere la calma mentre il personale di bordo fornisce assistenza e informazioni pratiche.

Una passeggera, identificata come Polina, ha riferito che la figlia di tre anni ha sviluppato febbre a 39°C nel corso della notte. La temperatura elevata in età pediatrica rappresenta un rischio immediato e richiede monitoraggio e gestione medica appropriata.

Dal punto di vista sanitario, le emergenze sanitarie a bordo complicano la logistica degli interventi. La presenza di spazi limitati e la necessità di isolare i casi sospetti aumentano la difficoltà di coordinamento tra equipaggio e servizi di terra.

Secondo la letteratura scientifica, la febbre alta nei bambini può evolvere rapidamente in condizioni che richiedono valutazione clinica. Gli esperti sottolineano l’importanza di triage tempestivi e di accesso a cure di supporto per ridurre i rischi per i pazienti più vulnerabili.

Il personale di bordo ha attivato protocolli di primo intervento e sta cercando supporto dalle autorità portuali competenti. È previsto un aggiornamento sulle condizioni dei casi pediatrici non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Comunicazione e assistenza: cosa è stato offerto

Dopo l’aggiornamento sulle condizioni dei casi pediatrici, la gestione delle comunicazioni è rimasta al centro delle critiche. I passeggeri hanno giudicato inizialmente insufficienti i contatti con l’Ambasciata russa in Qatar, secondo segnalazioni raccolte a bordo.

In risposta alle proteste sui social media, l’ambasciata ha annunciato un supporto strutturato: alloggio gratuito in hotel a Doha e tre pasti al giorno a decorrere dal fine settimana. Parallelamente, l’operatore Celestyal Cruises ha esteso il soggiorno gratuito sulla nave fino al medesimo periodo.

La compagnia ha inoltre comunicato che informerà i passeggeri sui piani di sbarco entro 24-48 ore. Tale tempistica è stata indicata come necessaria per coordinare le operazioni logistiche e i controlli sanitari previsti.

Impatto più ampio: porti e rotte marittime sotto pressione

A seguito della tempistica indicata per i controlli logistici e sanitari, la situazione ha amplificato le criticità nei porti della regione. Diverse grandi navi da crociera risultano immobilizzate, in particolare nei porti del Golfo, trasformandosi di fatto in hotel galleggianti. Le restrizioni sul spazio aereo e il timore di transitare nello stretto di Hormuz hanno imposto la sospensione di itinerari e la revisione dei piani logistici. L’inasprimento delle condizioni assicurative ha inoltre aumentato i costi operativi, rendendo più complessa la movimentazione rapida delle imbarcazioni. Dal punto di vista dei passeggeri, le società hanno dovuto gestire imbarco, assistenza e necessità di alloggio temporaneo secondo procedure coordinate con le autorità portuali. Si attende l’evoluzione delle decisioni delle compagnie e dei fornitori assicurativi come principale sviluppo operativo.

Rischi e priorità operative

Le compagnie crocieristiche affrontano una duplice sfida: garantire la sicurezza dei passeggeri e mantenere la continuità della catena di rifornimenti durante periodi di immobilità prolungata. La sospensione delle rotte riduce le capacità logistiche e complica la fornitura di beni e servizi essenziali a bordo.

Celestyal ha annunciato la cancellazione del resto della stagione nel Golfo. La compagnia ha offerto rimborsi integrali o crediti per viaggi futuri e supporto per trasferimenti e sistemazioni quando possibile. Sul piano operativo, le decisioni delle compagnie e dei fornitori assicurativi restano lo sviluppo principale da monitorare.

Scenari di rientro e difficoltà logistiche

Le decisioni operative delle compagnie e dei fornitori assicurativi restano lo sviluppo principale da monitorare. I viaggiatori attualmente non dispongono di certezze su quando riprenderanno i voli di linea verso la Russia e altri Paesi.

La cancellazione dei voli prevista per il 2 marzo ha lasciato numerosi passeggeri senza un piano di ritorno. Alcuni, tra cui Radmila, riferiscono di essere stati informati di dover rimanere fino al 7 marzo, senza conferme su eventuali proroghe.

In assenza di corridoi aerei aperti, le opzioni praticabili comprendono evacuazioni organizzate con voli speciali e spostamenti via terra verso aeroporti operativi in Paesi vicini. Per evacuazioni organizzate si intendono operazioni coordinate da autorità o operatori con voli charter dedicati ai rientri.

Dal punto di vista del passeggero, la priorità rimane il coordinamento logistico e l’accesso a informazioni ufficiali sui rientri. Le autorità competenti e le compagnie interessate sono chiamate a fornire aggiornamenti tempestivi sui corridoi aerei e sulle procedure di rimpatrio, dato che tali decisioni influiranno direttamente sui tempi e sui costi delle operazioni di rientro.

Soluzioni temporanee e esigenze delle famiglie

Per le famiglie la priorità resta reperire alloggi adeguati e servizi essenziali. Una madre ha chiesto una stanza con cucina per preparare i pasti della figlia malata. Altri passeggeri hanno segnalato la necessità di forniture farmacologiche e di un coordinamento chiaro tra operatori, autorità locali e ambasciate. Le richieste mirano a ridurre disagi immediati e supportare esigenze sanitarie e logistiche.

Il caso si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da tensioni e attacchi reciproci. Secondo la fonte, l’attacco congiunto degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran del 28 febbraio ha provocato una serie di rappresaglie da parte di Tehran. I lanci mirati nel Golfo hanno coinvolto anche Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, con ripercussioni sul traffico passeggeri e commerciale. Decine di migliaia di viaggiatori sono rimasti a terra o temporaneamente bloccati su imbarcazioni e nei porti. Le decisioni operative delle compagnie e delle autorità influiranno sui tempi e sui costi delle operazioni di rientro.

Le decisioni operative delle compagnie e delle autorità influiranno sui tempi e sui costi delle operazioni di rientro. Per questo motivo, le scelte logistiche determineranno la capacità di evacuare i cittadini in modo coordinato e sicuro.

Le autorità russe hanno avviato corridoi e voli straordinari per ricondurre i propri connazionali, ma la complessità geopolitica e le condizioni di sicurezza delle rotte rimangono fattori limitanti. Le operazioni dovranno tener conto di permessi di sorvolo, controlli navali e valutazioni del rischio prima di potersi estendere su scala più ampia.

I passeggeri a bordo della Celestyal Journey attendono comunicazioni ufficiali e soluzioni pratiche per il rientro. Le compagnie di bandiera e gli operatori portuali sono chiamati a fornire informazioni chiare sulle opzioni di sbarco, trasporto alternativo e assistenza logistica.

Secondo fonti istituzionali, la sicurezza delle rotte resterà la priorità nelle prossime fasi delle evacuazioni. Gli sviluppi dipenderanno dall’evoluzione del contesto geopolitico e dalle decisioni delle autorità coinvolte, che hanno annunciato aggiornamenti operativi nelle prossime ore.