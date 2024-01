Home > Video > Tutte le verità sul caso Gypsy Rose Tutte le verità sul caso Gypsy Rose

Oggi vi sveliamo tutte le verità sul caso di Gypsy Rose Blanchard, recentemente uscita dal carcere dopo 8 anni di reclusione. Gypsy è stata condannata per l'omicidio di sua madre, che abusava di lei da anni. La donna ha torturato e seviziato la figlia ripetutamente, inducendole diverse malattie per saziare i propri impulsi narcisisti. Una situazione tragica sin dal principio, che ha portato a una vendetta personale per omicidio...