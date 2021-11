Tutti scatenati a ballare con la nuova versione di Just Dance

Milano, 6 nov. (askanews) – Ci sono tutte le hit del momento nella dodicicesima edizione di Just Dance. Chi ama scatenarsi e ballare a tempo di musica può scegliere tra 40 nuove canzoni: dalle Blackpink, gruppo K-POP fenomeno del momento, a Billie Eilish, Katy Perry e Camila Cabello. Just Dance, firmato Ubisoft, è l’unico videogioco che fa ballare proprio tutti, un fenomeno globale con oltre 138 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute.

Chi vuole giocare non dovrà far altro che imparare i passi alla perfezione e battere proprio tutti a colpi di ballo.

È disponibile per tutte le piattaforme l’app Just Dance Controller, che rende il gioco più “accessibile” a tutti, calcolando il punteggio direttamente dallo smartphone e permettendo fino a 6 giocatori di ballare senza accessori aggiuntivi.