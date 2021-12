Tv: Magalli, 'condanna per frasi su Volpe? Nulla da dire, è una multa e anche sospesa'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Per ora non c'è niente da dire. E' una multa, ed è anche sospesa". Così Giancarlo Magalli commenta all'Adnkronos la notizia della sua condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Il conduttore, come lui stesso ha annunciato in un post su Facebook, è stato condannato ad "una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò)".

Magalli rivela poi di valutare la possibilità di fare opposizione. "Vedremo le motivazioni fra 15 giorni", annuncia all'Adnkronos.