Giorgio e Sergio Mastrota sono due volti noti, ma in modi molto diversi: uno è l’icona indiscussa delle televendite italiane, l’altro un professore riservato che vive lontano dai riflettori. Nonostante dodici anni di differenza e percorsi professionali agli antipodi, i due fratelli condividono un legame profondo e autentico, fatto di affetto, rispetto e valori familiari. In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, raccontano la loro storia, svelando come la famiglia resti il cuore pulsante delle loro vite, nonostante la notorietà e ruoli pubblici.

La storia familiare di Giorgio e Sergio Mastrota

Giorgio e Sergio Mastrota, fratelli con un divario di dodici anni d’età – Giorgio ha 61 anni, mentre Sergio ne ha 73 – hanno condiviso nell’intervista alcuni aspetti del loro rapporto, mettendo al centro soprattutto i valori e le radici familiari che li lega.

Giorgio ha raccontato come la scelta di trasferirsi da Milano a Bormio sia stata dettata dal desiderio di offrire ai suoi figli un ambiente sereno e più vicino alla natura, ideale per una crescita equilibrata lontano dal caos della città.

Sergio, dal canto suo, ha radicato la sua vita a Varese fin da giovane, dopo essersi sposato a 26 anni, stabilendosi in una realtà più tranquilla e familiare. Ha poi ricordato come, mentre lui già affrontava le responsabilità della famiglia con due figli, ha seguito con interesse e una certa distanza l’avvio della carriera televisiva di Giorgio, in particolare il suo esordio nei fotoromanzi, segnando così due percorsi di vita diversi ma intrecciati dal legame fraterno.

“L’ho guardato muoversi in questo mondo con curiosità”, ha sottolineato il fratello maggiore.

Giorgio e Sergio Mastrota: due strade diverse, un legame familiare indissolubile

Pur avendo intrapreso percorsi di vita molto diversi, Giorgio e Sergio Mastrota condividono un valore fondamentale: la famiglia.

Sergio ha sottolineato come questo principio sia sempre stato centrale per entrambi, un insegnamento ricevuto fin dall’infanzia dai loro genitori e profondamente radicato nel loro modo di essere. Anche Giorgio ha confermato che il senso di famiglia è stato vissuto intensamente:

“Un valore che abbiamo respirato in casa, alle cene in famiglia eravamo e siamo tantissimi”.

Quando è emersa la domanda su chi dei due abbia avuto più figli, hanno risposto all’unisono che entrambi hanno quattro figli ciascuno, mantenendo così una perfetta parità. Tuttavia, sul fronte dei nipoti, Sergio ha scherzato dicendo di essere in vantaggio con ben quindici nipoti, mentre Giorgio per il momento ne conta solo due, suscitando un sorriso complice tra i due fratelli.

Il re delle televendite e il fratello lontano dalla tv: la confessione inaspettata

Nonostante Giorgio sia celebre come il «re delle televendite», suo fratello Sergio ha rivelato di non aver mai acquistato nulla.

“No, semmai io ho approfittato dei suoi contatti per spuntare qualche sconto per altri”, ha aggiunto.

Il fratello maggiore non è un grande appassionato di televisione: la sua TV, da tempo spenta, serve solo per vedere DVD. Per le televendite, ha ammesso di non provarne interesse, sottolineando ironicamente.