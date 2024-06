L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte di domenica 23 giugno, all’incrocio semaforico tra la Provinciale 342, nel territorio comunale di Cernusco Lombardone: una tragedia sfiorata alla Monza-Resegone.

Incidente nella notte

Due persone sono state travolte da un’auto, un’Audi A3: una volontaria di 41 anni, che gestiva la viabilità per garantire la sicurezza degli atleti. L’automobilista ha poi colpito, a pochi metri, un ciclista di 53 anni.

L’uomo alla guida, che si è scoperto essere un quarantaduenne di Torre de’ Busi, dopo l’incidente ha tentato la fuga, ma a Merate è stato fermato dai carabinieri ed era in evidente stato di ebbrezza: tasso alcolemico almeno quattro volte il limite consentito. La patente è stata revocata ed è stato denunciato a piede libero con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

I soccorsi

La donna, con diverse contusioni e un trauma cranico, è stata soccorsa e trasportata dall’elisoccorso giunto all’ospedale di Varese Circolo; il ciclista, soccorso in via Spluga, è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice giallo all’ospedale di Lecco. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indaga la polizia locale di Cernusco che, nella notte, ha chiuso l’incrocio per consentire i soccorsi e i rilievi.