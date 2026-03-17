“Uccisi il capo della Sicurezza Ali Larijani e il comandante basij Soleimani”, l'annuncio del ministro Katz

Il ministro della Difesa israeliano Katz annuncia: “Uccisi il capo della Sicurezza Ali Larijani e il comandante basij Soleimani”.
Il conflitto tra Israele e Iran è entrato in una fase senza precedenti, con una serie di attacchi coordinati che stanno coinvolgendo più Paesi del Medio Oriente. Nelle ultime ore, raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi strategici a Teheran e Beirut, mentre si registrano esplosioni anche a Baghdad e Dubai.
La situazione segna un salto di qualità nello scontro: da tensione regionale a vera e propria guerra su più fronti, con implicazioni globali.
Raid su Teheran e Beirut: obiettivi strategici nel mirino
Secondo le prime informazioni, Israele avrebbe lanciato attacchi mirati contro infrastrutture militari e centri nevralgici del sistema di sicurezza iraniano. I bombardamenti hanno interessato in particolare la capitale Teheran, dove sarebbero stati colpiti edifici legati all’apparato di difesa.
Parallelamente, Beirut è stata oggetto di raid intensi, segno di un ampliamento del conflitto anche al Libano. L’offensiva rientra in una strategia più ampia volta a colpire alleati e reti operative legate all’Iran nella regione.
Attacchi a Baghdad e Dubai: il conflitto si allarga
La crisi si è rapidamente estesa oltre Iran e Libano. A Baghdad, l’area della Green Zone – dove si trova anche l’ambasciata degli Stati Uniti – è stata colpita da droni e razzi.
Negli Emirati Arabi Uniti, esplosioni sono state segnalate a Dubai, con possibili attacchi a infrastrutture energetiche e aeroportuali. Questi episodi confermano il rischio di un coinvolgimento sempre più ampio dei Paesi del Golfo.
Il nodo delle leadership iraniane: notizie ancora da confermare
Nel pieno dell’escalation, fonti israeliane hanno dichiarato di aver eliminato figure chiave della sicurezza iraniana, tra cui alti dirigenti legati all’apparato militare e alla milizia Basij.
Tuttavia, queste informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti, e da parte iraniana non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale definitiva. La verifica di queste notizie sarà cruciale per capire l’impatto reale degli attacchi.
Impatti globali: energia, mercati e sicurezza
Le conseguenze della crisi si stanno già facendo sentire a livello internazionale:
- aumento dei prezzi del petrolio e del gas
- tensioni sulle rotte marittime, in particolare nello Stretto di Hormuz
- allerta sicurezza in numerosi Paesi occidentali
- rischio di coinvolgimento diretto di altre potenze
Il Medio Oriente rappresenta un nodo strategico per l’energia globale, e ogni destabilizzazione ha effetti immediati sui mercati.
Scenario futuro: rischio guerra su larga scala
Gli sviluppi delle prossime ore saranno decisivi. Se gli attacchi dovessero continuare e le vittime tra i vertici iraniani venissero confermate, il rischio è quello di una guerra aperta su scala regionale – o addirittura internazionale.
La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, mentre aumentano gli appelli alla de-escalation. Ma al momento, la traiettoria sembra andare nella direzione opposta.