“Uccisi il capo della Sicurezza Ali Larijani e il comandante basij Soleimani”, l'annuncio del ministro Katz

Il ministro della Difesa israeliano Katz annuncia: “Uccisi il capo della Sicurezza Ali Larijani e il comandante basij Soleimani”.

Il conflitto tra Israele e Iran è entrato in una fase senza precedenti, con una serie di attacchi coordinati che stanno coinvolgendo più Paesi del Medio Oriente. Nelle ultime ore, raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi strategici a Teheran e Beirut, mentre si registrano esplosioni anche a Baghdad e Dubai.

La situazione segna un salto di qualità nello scontro: da tensione regionale a vera e propria guerra su più fronti, con implicazioni globali.

Raid su Teheran e Beirut: obiettivi strategici nel mirino

Secondo le prime informazioni, Israele avrebbe lanciato attacchi mirati contro infrastrutture militari e centri nevralgici del sistema di sicurezza iraniano. I bombardamenti hanno interessato in particolare la capitale Teheran, dove sarebbero stati colpiti edifici legati all’apparato di difesa.

Parallelamente, Beirut è stata oggetto di raid intensi, segno di un ampliamento del conflitto anche al Libano. L’offensiva rientra in una strategia più ampia volta a colpire alleati e reti operative legate all’Iran nella regione.

Attacchi a Baghdad e Dubai: il conflitto si allarga

La crisi si è rapidamente estesa oltre Iran e Libano. A Baghdad, l’area della Green Zone – dove si trova anche l’ambasciata degli Stati Uniti – è stata colpita da droni e razzi.

Negli Emirati Arabi Uniti, esplosioni sono state segnalate a Dubai, con possibili attacchi a infrastrutture energetiche e aeroportuali. Questi episodi confermano il rischio di un coinvolgimento sempre più ampio dei Paesi del Golfo.

Il nodo delle leadership iraniane: notizie ancora da confermare

Nel pieno dell’escalation, fonti israeliane hanno dichiarato di aver eliminato figure chiave della sicurezza iraniana, tra cui alti dirigenti legati all’apparato militare e alla milizia Basij.

Tuttavia, queste informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti, e da parte iraniana non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale definitiva. La verifica di queste notizie sarà cruciale per capire l’impatto reale degli attacchi.

Impatti globali: energia, mercati e sicurezza

Le conseguenze della crisi si stanno già facendo sentire a livello internazionale:

aumento dei prezzi del petrolio e del gas

tensioni sulle rotte marittime, in particolare nello Stretto di Hormuz

allerta sicurezza in numerosi Paesi occidentali

rischio di coinvolgimento diretto di altre potenze

Il Medio Oriente rappresenta un nodo strategico per l’energia globale, e ogni destabilizzazione ha effetti immediati sui mercati.

Scenario futuro: rischio guerra su larga scala

Gli sviluppi delle prossime ore saranno decisivi. Se gli attacchi dovessero continuare e le vittime tra i vertici iraniani venissero confermate, il rischio è quello di una guerra aperta su scala regionale – o addirittura internazionale.

La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, mentre aumentano gli appelli alla de-escalation. Ma al momento, la traiettoria sembra andare nella direzione opposta.