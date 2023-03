Ucraina: 1 morto e 25 feriti in attacco a Sloviansk

Kiev, 27 mar. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno colpito la città di Sloviansk, nell'oblast di Donetsk, uccidendo almeno una persona e ferendone 25. Lo ha reso noto il governatore regionale Pavlo Kyrylenko, precisando che due missili S-300 russi hanno colpito il centro della città, danneggiando edifici amministrativi e uffici, cinque grattacieli e sette case.

Il numero delle vittime a Sloviansk non è definitivo, poiché sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video che mostra le conseguenze dell'attacco russo. "Il nemico deve sapere – ha scritto sui social – che l'Ucraina non perdonerà gli abusi contro il nostro popolo, non perdonerà queste morti e ferimenti. Tutti i terroristi russi saranno sconfitti. Chiunque sia coinvolto in questa aggressione ne avrà la responsabilità".