Ucraina: Formentini (Lega), 'anche Casa Bianca contraria a armi contro bersagli in Russia'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "La Casa Bianca, tramite il proprio portavoce, ha confermato la contrarietà degli Stati Uniti all'impiego delle proprie armi cedute agli ucraini contro bersagli situati in Russia, proprio come già fatto da Matteo Salvini poi seguito da tutto il gov...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "La Casa Bianca, tramite il proprio portavoce, ha confermato la contrarietà degli Stati Uniti all'impiego delle proprie armi cedute agli ucraini contro bersagli situati in Russia, proprio come già fatto da Matteo Salvini poi seguito da tutto il governo italiano. Deve continuare il nostro sostegno a Kiev ma evitando un'escalation e lavorando per la pace". Così il vicepresidente della commissione Affari Esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini.