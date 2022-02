Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Alla #DirezionePD ho detto che vogliamo che 1) tutti gli sforzi diplomatici vengano fatti per una soluzione pacifica in #Ucraina 2) la #Russia ritiri le truppe al confine 3) si apra una nuova Helsinki sul futuro della pace e sicurezza in Europa, con anche la Russia al tavolo".

Così Enrico Letta su twitter.