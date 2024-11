Ucraina: Losacco, 'grave manifestazione filo putiniana Genova'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "A Genova si è tenuta una vergognosa manifestazione filo putiniana, con oltraggio alla bandiera europea, slogan e cartelli contro Pina Picierno e il Partito Democratico. È da meschini pulirsi i piedi con una bandiera simbolo di democrazia e libertà. È da piccini il tono intimidatorio verso chi, come Pina, si spende con coraggio per la causa della libertà. Come diceva David Sassoli, l’Europa non è un incidente della storia. I prezzolati della piazza di Genova se ne facciano una ragione". Lo scrive sui social il senatore del Pd, Alberto Losacco.