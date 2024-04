Ucraina: Mosca, organizzazioni internazionali condannino uccisione giornalista russo

Mosca, 20 apr. (Adnkronos) - Mosca chiede alle organizzazioni internazionali di condannare l'uccisione del corrispondente di guerra del giornale russo Izvestija, Semyon Eremin. Lo ha dichiarato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo Mosca, il giornal...

Mosca, 20 apr. (Adnkronos) – Mosca chiede alle organizzazioni internazionali di condannare l'uccisione del corrispondente di guerra del giornale russo Izvestija, Semyon Eremin. Lo ha dichiarato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo Mosca, il giornalista è stato ucciso ieri in un attacco di droni ucraini in zona operativa militare.

"Consideriamo l'uccisione deliberata e a sangue freddo del giornalista come un'ulteriore prova della natura terroristica del regime di Zelensky, che è a caccia di operatori dei media russi, reporter di guerra e personaggi pubblici che cercano portare le notizie alla comunità internazionale attraverso i loro resoconti e post sui crimini commessi dai militanti del regime di Kiev", si legge nella nota.

"Chiediamo che le organizzazioni internazionali competenti e le istituzioni per i diritti umani condannino immediatamente e fermamente la brutale uccisione di un altro giornalista russo", ha sottolineato Zakharova.