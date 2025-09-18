Ucraina: Mosca, 'sventato attentato contro dirigente azienda settore difesa'

Mosca, 18 set. (Adnkronos) - I servizi segreti russi hanno sventato un attentato a San Pietroburgo contro un dirigente di un'azienda nel settore della difesa. Lo riferisce l'Fsb, aggiungendo che tre giovani, che, su ordine dei servizi segreti ucraini, avevano pianificato di far saltare in ...

Mosca, 18 set. (Adnkronos) – I servizi segreti russi hanno sventato un attentato a San Pietroburgo contro un dirigente di un'azienda nel settore della difesa. Lo riferisce l'Fsb, aggiungendo che tre giovani, che, su ordine dei servizi segreti ucraini, avevano pianificato di far saltare in aria l'auto del dirigente, sono stati arrestati. "Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa a San Pietroburgo ha sventato le attività di una rete di intelligence ucraina composta da tre cittadini russi nati nel 1993, 1994 e 2006, coinvolti nella preparazione di un attacco terroristico contro il capo di un'azienda del settore della difesa, che volevano far esplodere la sua auto con un ordigno esplosivo improvvisato", ha riferito il Servizio di sicurezza federale.