Ucraina: Ruffino (Azione), 'da Mattarella lezione laica di europeismo'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Non sono mai scontate o rituali le parole del presidente Mattarella, ma sempre ricche di spunti di riflessione e coraggiose nella difesa dei diritti dei popoli, della libertà e dignità della persona. Al corpo diplomatico ricevuto al Quirinale per gli auguri di fine anno, Mattarella ha ricordato che il multilateralismo è il solo valido percorso per garantire relazioni internazionali equilibrate e rispettose.

Sull’Ucraina Mattarella ha denunciato il paradosso per cui l’aggressore russo invoca la pace". Così Daniela Ruffino di Azione.

"La sua difesa dell’Unione europea come comunità che difende i diritti dei popoli, la dignità e la libertà della persona, è la risposta forte alle velleità del nazionalismo e del sovranismo. Perché i governi non usano la stessa forza di Mattarella nel denunciare le “corporazioni internazionali” che pretendono di agire ed espandersi in violazioni di norme e regole che l’Unione si è liberamente date? Chissà perché viene da pensare a Elon Musk che vorrebbe spazzare la Ue dalle carte geografiche. Da Mattarella è sempre utile ricevere queste lezioni di laico e concreto europeismo".