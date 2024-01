Ucraina: Shoigu, 'nel 2023 uccisi oltre 215mila soldati di Kiev'

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che nel 2023 le forze armate ucraine hanno perso più di 215mila uomini. "Le truppe russe stanno metodicamente riducendo il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine – ha aggiunto – Nell'ultimo anno, le perdite nemiche hanno superato le 215mila persone e e 28mila armi".

Parlando in teleconferenza con la leadership delle forze armate russe, Shoigu ha affermato che la ricerca da parte di Kiev di opportunità per ricostituire i ranghi dell’esercito ucraino non farà altro che prolungare il conflitto militare: "Su istigazione dei Paesi occidentali, il regime di Kiev continua a condurre i suoi soldati al massacro e sta cercando ogni opportunità per ricostituire i ranghi dell'esercito ucraino. Naturalmente, ciò non cambierà la situazione sulla linea di contatto militare e non farà altro che prolungare il conflitto. Nonostante l’esaurimento delle risorse umane nelle formazioni ucraine e la mancanza di risultati sul campo di battaglia, gli Stati Uniti stanno cercando di realizzare le loro ambizioni di leadership mondiale a scapito della vita degli ucraini”.

Shoigu ha detto ancora che il personale militare russo raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Le truppe, ha aggiunto, mantengono l'iniziativa strategica lungo tutta la linea di contatto nella zona del distretto militare settentrionale.