Ucraina: Trump, 'pronto a imporre nuove sanzioni'

Washington, 8 set. (Adnkronos/Afp) – Il presidente americano Donald Trump è pronto a imporre nuove sanzioni contro la Russia dopo l'attacco aereo di portata senza precedenti contro l'Ucraina che ha colpito per la prima volta un edificio governativo. "Non sono contento. Non sono contento della situazione nel suo complesso", ha detto Trump ai giornalisti.

"Non sono contento di ciò che sta accadendo".

Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato 810 droni e 13 missili sull'Ucraina, secondo l'aviazione di Kiev. Si tratta dell'attacco aereo più importante dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Sono state colpite diverse altre regioni del Paese. In totale, sei persone sono state uccise, di cui tre a Kiev. Almeno altre due persone sono morte in attacchi locali separati, secondo le autorità.