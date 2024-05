Ucraina: Vannacci, 'Borrell si compri la mimetica e vada sul Dniepr a combattere'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Io sto con il popolo italiano, con i cittadini italiani, con gli agricoltori italiani, con gli imprenditori italiani e con gli studenti italiani e non con Borrell che teoricamente dovrebbe parlare anche a mio nome e vorrebbe bombardare la Russia con le armi che noi italiani forniamo all'Ucraina". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee: "Se lui vuole spingere verso la spiralizzazione di un conflitto e mira a coinvolgere nelle attività belliche la Ue e la Nato non lo faccia a nome nostro, si compri una mimetica e vada sul Dniepr a combattere. Anche se credo non abbia mai tenuto una fionda in mano".

"Le sue dichiarazioni sono pericolosissime sia da un punto di vista tattico-strategico, perché si indurrebbe la Russia a interdire legittimamente le vie di rifornimento di queste armi occidentali rischiando di colpire soldati o paesi della Nato o della Ue, sia da un punto di vista politico perché si metterebbero molte nazioni le cui leadership cambieranno nei prossimi mesi in una situazione di crisi irreversibile", conclude Vannacci.