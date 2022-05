Ucraina: Wfp, 'chiusura porti è dichiarazione di guerra a sicurezza alimentare globale'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "La mancata apertura dei porti in Ucraina è una dichiarazione di guerra alla sicurezza alimentare globale". Lo ha dichiarato il direttore del Programma alimentare mondiale David Beasley nel corso di un incontro sul tema della sicurezza alimentare presso le Nazioni Unite.

"È assolutamente essenziale consentire l'apertura di questi porti – ha spiegato – perché non si tratta solo dell'Ucraina. Si tratta dei più poveri tra i poveri del mondo che, mentre parliamo, sono sull'orlo della fame".

"La mancata apertura dei porti – ha aggiunto Beasley – causerà carestie che avranno come conseguenza la destabilizzazione delle nazioni, nonché migrazione di massa. Quindi chiedo al presidente Putin, se ha un cuore, per favore apri questi porti. Per favore assicura a tutti gli interessati che i passaggi saranno liberi in modo da poter sfamare i più poveri tra i poveri ed evitare la carestia, come abbiamo fatto in passato, quando le nazioni in questa stanza si sono fatte avanti insieme".