Ucraina: Zelensky cancella visite in Spagna e Portogallo

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha annullato le visite programmate in Spagna e Portogallo a causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in Ucraina. Lo ha riferito Cnn Portogallo. Il presidente ucraino avrebbe dovuto fare un viaggio nei prossimi giorni, anche per f...