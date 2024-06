Nonostante i 75 anni, Vera Wang appare sempre in perfetta forma. La stilista, nel corso di un’intervista, ha svelato quali sono i suoi segreti di bellezza. Ce n’è uno che nessuno avrebbe mai immaginato.

Vera Wang: quali sono i suoi segreti di bellezza a 75 anni?

Il prossimo 27 giugno, Vera Wang compirà 75 anni. Eppure, a guardarla ne dimostra 45 al massimo. La domanda sorge spontanea: quali sono i suoi segreti di bellezza? Intervistata da Page Six Style, la stilista ha svelato quali sono i trucchi che mette in pratica quotidianamente per apparire sempre giovane.

Vera Wang: l’importanza della protezione solare

Anche se se Vera Wang sostiene che il lavoro abbia contribuito tantissimo a mantenerla “giovane e stimolata” e in buona salute, non può negare di avere dei segreti di bellezza. Il primo? La protezione solare. Ogni giorno, la stilista di 75 anni applica su viso e collo una crema idratante con SPF 30, aumentandone il grado in base alla località in cui si trova. Al contrario, non controlla in modo compulsivo la dieta: “Mangio McDonald’s. Lo ordino molto spesso. E non rinuncio a ciambelle glassate ripiene di crema e cocktail“.

Vera Wang: il segreto che nessuno si aspetta

Il secondo trucco di bellezza di Vera Wang riguarda il riposo. La stilista non rinuncia mai a dormire 7/8 ore a notte. Questa buona abitudine le consente di avere sempre una pelle radiosa e sana. Mentre la protezione solare e il sonno sono pratiche comune a molti, il terzo segreto di bellezza è del tutto inaspettato. L’imprenditrice beve un piccolo bicchiere di vodka tutte le sere perché le consente di sciogliere le tensioni accumulare nel corso della giornata.