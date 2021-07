Ha compiuto 72 anni ma ne dimostra 40: il segreto di Vera Wang

Vera Wang è una celebre stilista che sembra nascondere i segreti per l'eterna giovinezza. Ha davvero 72 anni?

La pietra filosofale per l’elisir di lunga vita è solo una leggenda? Con il progredire della scienza, della chirurgia estetica e dell’aspettativa di vita non sembra poi così irrealistico vivere davvero a lungo. Il cambiamento è visibile in particolare su alcune persone che sembrano aver fatto un patto con il diavolo per mantenere l’eterna bellezza e giovinezza: è il caso di Vera Wang.

Chi è Vera Ellen Wang

La donna è una stilista americana di origine cinese, nota soprattutto per i suoi splendidi abiti da sposa. Nella sua prolifica carriera ha collaborato con la rivista Vogue per ben sedici anni, e nel 1985 ha anche lavorato come direttore di design per Ralph Lauren.

Ma il dettaglio davvero interessante della sua biografia è la data di nascita: il 27 giugno 1949. Vera Wang ha dunque la bellezza di 72 anni, ma non rispecchia in alcun modo l’idea di signora anziana che chiunque potrebbe farsi.

Al suo compleanno ha festeggiato con un abito lungo e giallo, con i capelli lucenti e scuri come se avesse 40 anni: sembra quasi che per lei il tempo si sia fermato da almeno trent’anni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Wang (@verawang)

Ma qual è il suo segreto?

L’elisir per la giovinezza di Vera Wang

I consigli della celebre stilista, in realtà, sono piuttosto semplici: innanzitutto non bisogna vivere con l’ossessione del tempo che scorre, ma prendersi cura del proprio corpo senza focalizzarsi sulla negatività e l’età che avanza. Inoltre è opportuno lavorare, dormire in maniera adeguata e non esporsi troppo al sole: la cultura asiatica (e a dire il vero anche la medicina) suggerisce di applicare sempre della crema solare in volto quando si esce.

Senza dimenticare un’alimentazione sana abbinata ad attività fisica, che riveste un ruolo fondamentale nella quotidianità di una persona sana, come è possibile notare dal profilo Instagram della stilista.