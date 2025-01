Ucraina: Zelensky, 'oltre 50 attacchi con droni Shahed nell'ultimo giorno'

Kiev, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ha denunciato più di 50 attacchi con droni russi di diverso tipo nell'ultimo giorno – la maggior parte con droni "Shahed" – e ha sottolineato l'uso di questo tipo di dispositivi per attaccare "le case e le infrastrutture del popolo", esortando la comunità internazionale a "privare" la Russia di "tali capacità terroristiche".

Parlando durante il consueto messaggio serale, Zelensky ha aggiunto che "i droni russi 'Shahed' stanno attaccando le case e le infrastrutture del nostro popolo, ma in qualsiasi momento possono trasferire il terrore in qualunque altro paese, ovunque venga loro ordinato. Dobbiamo consapevolmente e fondamentalmente privare regimi come la Russia di tali capacità terroristiche. E tutti coloro che aiutano la Russia a sviluppare il suo potenziale terroristico, a eludere le sanzioni e a costruire impianti di produzione di armi, devono essere ritenuti responsabili".