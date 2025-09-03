Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Ottima notizia l’accordo Ue-Mercosur. Un enorme mercato ancora chiuso da barriere tariffarie e non tariffarie. Avanti così". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Ue: Calenda, 'ottima notizia accordo Mercosur, enorme mercato'
