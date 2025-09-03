Ue: Costa, 'accordo commerciale con Mercosur è grande opportunità'

Vienna, 3 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha accolto con favore la proposta di accordo commerciale con il blocco sudamericano Mercosur, affermando che la versione finale della Commissione europea "ha risolto molti dei problemi più grandi"."S...

Vienna, 3 set. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha accolto con favore la proposta di accordo commerciale con il blocco sudamericano Mercosur, affermando che la versione finale della Commissione europea "ha risolto molti dei problemi più grandi".

"Sarà una grande opportunità per aumentare la nostra competitività e aprire i nostri mercati a nuovi prodotti e nuovi servizi", ha detto Costa ai giornalisti a Vienna insieme al cancelliere austriaco Christian Stocker, il cui Paese si oppone all'accordo con il Mercosur.