Ue: Eurostat, ad agosto inflazione in leggera risalita al 2,1%

Roma, 2 set. -(Adnkronos) – Ad agosto leggero incremento del tasso di inflazione annuo nell'Eurozona salito, secondo i dati preliminari di Eurostat, al 2,1%, 0,1 punti in più rispetto al dato di giugno e luglio. A spingere il rialzo è l'andamento dei prezzi dell'energia che hanno rallentato a -1,9% la loro discesa su base annua (era -2,4% a luglio) mentre quello degli alimenti freschi sono aumentati del 5,5% (+0,1 punti).

Ferma al 2,3% annuo l'inflazione 'core', che esclude i prezzi delle componenti più volatili come energia, alcol, tabacco e beni alimentari. Tra i paesi dell'euro, in base ai dati già disponibili, i tassi di inflazione annua più elevati sono stati osservati in Estonia (6,2%), Croazia (4,6%) e Slovacchia (4,4%), mentre i prezzi sono diminuiti dello 0,1% a Cipro e hanno registrato un lieve aumento in Francia (0,8%) e Italia (1,7%).