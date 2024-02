Ue: Fitto, 'accordo grande prova di unità, Meloni decisiva' (2)

(Adnkronos) - Secondo Fitto, "questo importante successo" è anche il risultato di "un'intensa e sapiente azione di mediazione" condotta nelle ultime settimane "e poi direttamente qui a Bruxelles in queste ore dal presidente del Consiglio con gli altri leader e co...

(Adnkronos) – Secondo Fitto, "questo importante successo" è anche il risultato di "un'intensa e sapiente azione di mediazione" condotta nelle ultime settimane "e poi direttamente qui a Bruxelles in queste ore dal presidente del Consiglio con gli altri leader e con il primo ministro ungherese Orban in particolare". "Un lavoro parallelo – sottolinea ancora il ministro – è stato condotto anche dalle delegazioni italiana ed ungherese, in costante contatto con la Commissione europea". Questo accordo "è anche la dimostrazione che in Europa occorre dialogare con tutti perché la vera forza dell'Europa è la sua capacità di dimostrare unità e compattezza anche nei momenti più difficili e complessi", conclude Fitto.