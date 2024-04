Ue, Moratti: ci batteremo per cambiare direttiva su Case Green

Milano, 13 apr. (askanews) - "La direttiva Ue sulle Case Green, che Forza Italia non ha votato, è pericolosa perché impone in tempi non raggiungibili di rivedere le classi energetiche delle nostre case". Così Letizia Moratti presidente Consulta nazionale di Forza Italia agli Stati Generali dell'E...

Milano, 13 apr. (askanews) – “La direttiva Ue sulle Case Green, che Forza Italia non ha votato, è pericolosa perché impone in tempi non raggiungibili di rivedere le classi energetiche delle nostre case”. Così Letizia Moratti presidente Consulta nazionale di Forza Italia agli Stati Generali dell’Economia.

“È una direttiva che non potrà essere rispettata per i tempi, non è coperta da fondi e che rischia di far ricadere sui cittadini costi significativi. Ci batteremo perché questa direttiva sia cambiata”, ha concluso Moratti.