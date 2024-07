Ue: Picierno, 'orgogliosa candidatura a vicepresidente Pe, grazie Schlein per fiducia'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Orgogliosa della mia candidatura alla vicepresidenza del Parlamento Europeo e di tutta la squadra S&D che si candida nel bureaux. Grazie alla mia delegazione degli eurodeputati Pd per il sostegno e alla segretaria Elly Schlein per la fiducia che hanno riposto in...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Orgogliosa della mia candidatura alla vicepresidenza del Parlamento Europeo e di tutta la squadra S&D che si candida nel bureaux. Grazie alla mia delegazione degli eurodeputati Pd per il sostegno e alla segretaria Elly Schlein per la fiducia che hanno riposto in me. Dobbiamo proseguire le nostre battaglie per l’uguaglianza di genere, per un’Europa davvero giusta. Libera e forte". Così Pina Picierno del Pd su twitter.