Ue: Schlein, 'destra controlla piattaforme, non decide Musk volume voce avversari'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Uniamo le forze e la mobilitazione con le forze europee democratiche e progressiste. Questo è il mio assillo nel gruppo dei socialisti europei in cui la nostra delegazione è la più numerosa. Serve una visione comune per l'Europa. In questo cambio di scenario senza precedenti siamo chiamati a cambiare il nostro vocabolario ma anche idee e strumenti nuovi". Lo dice Elly Schlein in Direzione Pd.

"Ci sono visioni profondamente diverse tra chi propone chiusura e chi ha visione aperta del futuro. Questi due campi poi si articolano in modo diverso nei vari Paesi ci sono e se questo campo si organizza a livello internazionale, lo stesso deve farlo la sinistra – afferma – Ora hanno anche il controllo delle piattaforme social. Non può essere Musk a decidere il volume dei suoi avversari politici. Appoggiamo Sanchez che chiede intervento Ue".