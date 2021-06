Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Sulla direttiva sulla plastica trovata in Europa una soluzione utile. Tecnica, intelligente, fuori dai riflettori e dalla caciara politica, parlo della Lega ad esempio per non fare nomi, che aveva provato a montare la panna. Le persone serie hanno risolto, astenersi perditempo".

Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd.