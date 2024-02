Ue: soddisfazione P. Chigi per accordo, 'Meloni protagonista'

Ue: soddisfazione P. Chigi per accordo, 'Meloni protagonista'

Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos) - Da Palazzo Chigi filtra "grande soddisfazione" per l'accordo raggiunto poco fa dal Consiglio europeo straordinario sull'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per 50 miliardi di euro, con un voto unanime "inaspettato" fino a poche o...

Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos) – Da Palazzo Chigi filtra "grande soddisfazione" per l'accordo raggiunto poco fa dal Consiglio europeo straordinario sull'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per 50 miliardi di euro, con un voto unanime "inaspettato" fino a poche ore prima. Il Governo italiano – sottolineano fonti della Presidenza del Consiglio – ha avuto "un ruolo di primo piano" e Giorgia Meloni "è stata protagonista in prima persona delle mediazioni che hanno consentito di arrivare alla soluzione che ha messo d'accordo tutti".