Ultimatum di Trump all'Iran: scadenza del 6 aprile e minacce contro infrastrutture

Trump dà tempo fino al 6 aprile per riaprire lo Stretto di Hormuz e avverte che in mancanza gli Usa colpiranno centrali e infrastrutture

Negli ultimi giorni la tensione attorno allo Stretto di Hormuz è salita di livello. Il presidente donald trump ha imposto una scadenza precisa — il 6 aprile — chiedendo a Teheran di riaprire il passaggio o rischiare attacchi mirati contro le sue reti energetiche. Dietro le parole forti sui social e le interviste ai media, si intrecciano pause negoziali, promesse di ritorsione e preoccupazioni globali legate al prezzo del petrolio: lo Stretto di Hormuz è infatti cruciale per circa il 20% del commercio petrolifero mondiale.

La saga delle ultime settimane combina minacce pubbliche e aperture tattiche ai colloqui. Tra dichiarazioni ruvide su Truth Social, messaggi alle emittenti americane e sospensioni temporanee di attacchi, la Casa Bianca ha oscillato tra escalation e pause. Dal canto suo, l’Iran ha risposto con dure parole ufficiali e posizioni ferme sul controllo del passaggio, mentre alcuni transiti limitati sono stati comunque autorizzati a navi select, segno di una situazione ancora fluida ma potenzialmente esplosiva.

La sequenza degli ultimatum e le tregue concesse

La pressione di Washington su Teheran non nasce in un giorno: il ciclo di richiami pubblici è iniziato il 21 marzo e si è intensificato con minacce di colpire le centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non fosse stato riaperto. Dopo affermazioni molto dure, il 23 marzo è arrivata una prima pausa di cinque giorni, descritta dalla Casa Bianca come il risultato di colloqui «molto buoni e produttivi». Successivamente, il 27 marzo, la sospensione è stata prorogata fino al 6 aprile, concedendo tempo aggiuntivo ai negoziati e portando alla formulazione, da parte Usa, di un piano in 15 punti che richiedeva, tra le altre cose, la rinuncia al programma nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto.

Cos’ha offerto Washington e quali sono state le risposte

Il piano statunitense, in sintesi, prevedeva misure drastiche richieste a Teheran in cambio della de-escalation. L’Iran, però, ha posto condizioni: mantenimento del suo programma missilistico e controllo sulla gestione dello Stretto. In risposta alle pressioni pubbliche, il generale Ali Abdollahi Aliabadi ha definito le minacce di Trump «disperate» e ha ribadito che chi tenta di schiacciare la Repubblica Islamica «affonderà». Le autorità iraniane hanno inoltre sottolineato che il passaggio resta vietato per navi legate a paesi vicini agli Usa e a Israele, sebbene report recenti segnalino il transito consentito di una nave turca e di un portacontainer francese.

I rischi strategici e l’impatto sui mercati

Lo Stretto di Hormuz è un punto nevralgico per l’energia globale; un blocco prolungato ha già fatto sentire i suoi effetti sui prezzi del greggio e sui carburanti in numerosi paesi, Italia inclusa. La prospettiva di attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane amplifica la preoccupazione degli operatori del mercato, perché colpire centrali o ponti significherebbe un’escalation con conseguenze logistiche e umanitarie rilevanti. In termini militari, l’opzione di colpire impianti critici è stata più volte evocata dalla Casa Bianca come leva per forzare un accordo, ma porta con sé il rischio di una reazione multi-dimensionale da parte di Teheran e dei suoi alleati regionali.

Implicazioni geopolitiche

Se la scadenza del 6 aprile non dovesse produrre un’intesa, è probabile che l’area entri in una fase diversa di conflitto diplomatico e operativo. Un attacco mirato alle centrali o alle infrastrutture avrebbe un duplice effetto: aumenterebbe la pressione sui mercati energetici e potrebbe spingere paesi terzi a ricalibrare le proprie relazioni con Iran e Stati Uniti. Inoltre, la retorica aggressiva utilizzata nelle piattaforme social e nelle trasmissioni televisive complica la possibilità di negoziati riservati, perché ogni dichiarazione viene letta come un vincolo pubblico di politica estera.

Scenari possibili nelle prossime ore

Le opzioni sul tavolo spaziano dalla firma rapida di un accordo con concessioni reciproche fino all’attivazione di colpi mirati contro infrastrutture iraniane. Alcuni segnali indicano che i colloqui hanno avuto momenti «produttivi», ma le condizioni poste da entrambe le parti restano divergenti. L’escalation rimane un rischio concreto: il presidente ha più volte ribadito che, senza riapertura dello Stretto, gli Usa potrebbero procedere a colpire centrali e ponti, mentre Teheran ha risposto con dichiarazioni che richiamano a una forte determinazione nazionale.

Perché il mondo osserva

Per la comunità internazionale, le prossime ore sono decisive: un accordo eviterebbe un peggioramento dei prezzi energetici e una possibile intensificazione militare in una regione già instabile. Un fallimento, invece, potrebbe determinare una nuova fase di tensione che si riverbererebbe sulle rotte commerciali, sui mercati e sulle alleanze geopolitiche. In questo quadro, ogni mossa pubblica o privata delle parti coinvolte avrà un peso considerevole.