Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, una nota conduttrice si è presentata al concerto di Ultimo a Torino pretendendo di entrare gratis. Gli uomini della sicurezza, quando hanno visto che era senza biglietto, l’hanno respinta.

Ultimo, nota conduttrice cerca di vedere il concerto senza biglietto

Il 15 e il 16 giugno Ultimo si è esibito in concerto a Torino. Stando a quanto dichiarato da Biagio D’Anelli durante la trasmissione radiofonica Turchesando Special di Turchese Baracchi, una conduttrice ha cercato di entrare senza biglietto. La presentatrice in questione pensava di farla franca per due motivi: è famosa ed è amica del cantautore romano. Gli uomini della sicurezza, però, non le hanno concesso di accedere senza ticket.

L’indiscrezione lanciata da Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli ha raccontato:

“Al concerto di Torino, una notissima conduttrice televisiva pensava di entrare tranquillamente senza comprare il biglietto. Lei con la sua amica pensava di entrare perché conosce Ultimo. Però poi l’hanno bloccata ‘lei signora dove va?’. Lei ha detto qualcosa come ‘non mi avete riconosciuta?’. Invece l’hanno rimandata indietro senza il biglietto. Lei è dovuta tornare indietro, fare il biglietto per lei e la sua amica e poi godersi il concerto. Questo davanti lo stupore di tutti che hanno visto la scena”.

La conduttrice in questione è stata costretta a pagare il biglietto come i comuni mortali. Soltanto dopo l’acquisto, la sicurezza le ha consentito di accedere allo Stadio.

Chi è la conduttrice che voleva entrare al concerto di Ultimo senza biglietto?

D’Anelli non ha fatto il nome della conduttrice che voleva entrare senza biglietto al concerto di Ultimo, ma ha sottolineato che svelerà la sua identità sul prossimo numero del settimanale Nuovo. Chi sarà mai? Di certo, parliamo di una presentatrice che vive al Nord Italia per cui potremmo fare anche qualche ipotesi. Per avere una certezza, però, non possiamo fare altro che attendere l’uscita della rivista diretta da Riccardo Signoretti.