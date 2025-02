Un gesto straordinario di un cane

La storia di Mia, un cane di razza Amstaff, ha catturato l’attenzione della comunità di Treviso. Questo animale, con il suo abbaiare insistente, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia, permettendo così di prestare soccorso alla sua padrona, Egle, che si trovava in difficoltà. Questo evento, avvenuto in un giorno di febbraio, ha dimostrato come il legame tra uomo e animale possa rivelarsi cruciale in situazioni di emergenza.

Il malore e l’intervento tempestivo

Quando gli agenti hanno notato Mia, l’animale stava abbaiando a bordo strada, segnalando un problema. Seguendo il cane, gli agenti sono giunti in un parcheggio dove hanno trovato Egle, distesa a terra e in stato di semincoscienza. La donna aveva subito un malore, probabilmente causato da una crisi metabolica transitoria. La prontezza degli agenti, unita all’intelligenza di Mia, ha permesso di allertare immediatamente un’ambulanza, salvando così la vita alla donna.

Il riconoscimento della comunità

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’intervento della polizia e, in particolare, per il gesto eroico di Mia. “Ringrazio la Polizia di Stato per la prontezza nell’intervento, ma un grazie speciale va all’amica a quattro zampe”, ha dichiarato il sindaco. Questo episodio ha messo in luce non solo l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine, ma anche il profondo legame che può esistere tra gli animali e i loro padroni. La storia di Mia è un esempio di come la sensibilità e l’intelligenza degli animali possano fare la differenza nei momenti critici.