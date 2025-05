La nascita di Borgo blu

La preoccupazione per il futuro dei bambini autistici è un tema che tocca profondamente le famiglie. A Mazara del Vallo, Pietro Titone e sua moglie Valeria Ribisi hanno deciso di affrontare questa sfida creando un centro dedicato, chiamato ‘Borgo blu’. Questo progetto nasce dalla loro esperienza personale con la figlia Sofia, 11 anni, che vive con disturbi dello spettro autistico.

La mancanza di opportunità per i bambini autistici dopo la scuola è un problema che molti genitori conoscono bene. Con la chiusura delle scuole, i ragazzi si trovano spesso senza attività significative, il che può portare a un isolamento sociale e a una mancanza di stimoli.

Un centro per l’autonomia

‘Borgo blu’ non è solo un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio laboratorio di vita. Pietro e Valeria hanno ristrutturato un ex albergo per trasformarlo in un ambiente stimolante dove i ragazzi possono imparare a vivere in autonomia. Il centro offre laboratori pratici che spaziano dall’agricoltura alla cucina, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze utili per il futuro. L’idea è di fornire ai ragazzi non solo un supporto educativo, ma anche la possibilità di integrarsi nella comunità e di sviluppare un senso di appartenenza.

Un sogno che diventa realtà

Il progetto ha già attirato l’attenzione di molte famiglie nella provincia di Trapani. Con 40 famiglie già coinvolte, l’associazione ‘Noi oltre il blu’ sta crescendo e si prepara a lanciare il primo campo estivo a giugno. Il sogno di Pietro e Valeria è quello di creare un ambiente dove i bambini possano sorridere, imparare e socializzare. La presenza di figure istituzionali durante l’inaugurazione del centro dimostra l’importanza di iniziative come questa, che rispondono a un bisogno reale della comunità.