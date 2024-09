Un gruppo di giovani afroamericani su TikTok esprime dissenso nei confronti di Alfred da Temptation Island, dichiarando: "Non è un nostro rappresentante".

Nelle prime due puntate di Temptation Island, Alfred ha rivelato il suo lato peggiore, che ha suscitato l’ira della sua ragazza Anna ripetutamente. È un noto flirt e lo è stato anche nella sua vita personale, dando prova di infedeltà. Infatti, Anna ha deciso di partecipare al programma dopo aver scoperto alcune sue conversazioni con altre ragazze. “Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici in cui programmavano delle serate, e lui si vantava dei suoi divertimenti con altre ragazze. A causa di ciò, ho continuato a controllare il suo telefono senza che lui lo sapesse, finché non ho scoperto un tradimento recente, che lui ha ammesso. Sono ancora innamorata di lui e, nonostante mi abbia dato più di un motivo per lasciarlo, non riesco a farlo.” La presenza di Alfred a Temptation Island ha sollevato preoccupazioni tra alcuni giovani neri su TikTok, che hanno voluto distanziarsi da lui. “Alfred sta creando troppi problemi[…] m guardo e penso ‘vuoi vivere in modo selvaggio? Va bene, ma tienilo per te’, ora tutti pensano che anche noi viviamo selvaggiamente. C’è un nero in un reality e la situazione migliorerà? No, perché ora oltre a pensare che i neri rubano, le persone penseranno che i neri tradiscono. No, non siamo tutti così”. Così ha detto @FedeCpe. “Sono qui a rappresentare tutti i neri per dire che Alfred non è uno di noi, non è uno di noi, sembra un alieno! Non può chiamarmi n-word, non può chiamarmi bro, non può chiamarmi buddy. Sarà un Michael Jackson al contrario, non è nero, non è uno di noi. I neri o finiscono su Rete4 in quel genere di spettacoli o… Beh, non è uno di noi”. Questo è quanto ha dichiarato @SheluvJustin_.