Un infante di mezzo anno è stato allontanato dalla madre dal suo ex partner e trasferito negli Stati Uniti: "Non pongo occhio su di lui da 14 giorni, è una sofferenza lancinante".

Nella nuova edizione di Chi l’ha visto, si apre con la penosa storia di Claudia, una 45enne di Sorrento. La donna è immersa in una profonda angoscia in quanto dal 30 agosto non ha più notizie del suo figlio di sei mesi, Ethan, ancora allattato al seno. Il bambino è stato portato negli Stati Uniti dal padre, Eric, un cittadino americano, senza lasciarle la minima traccia. Durante un collegamento con Federica Sciarelli, Claudia ha lanciato un appello disperato assicurando che è pronta a fare tutto pur di riaverlo. Ha detto, “Se Eric ritornerà con il bambino, ritirerò la denuncia. Il benessere del bambino è ciò che importa e deve essere con la madre e i suoi fratelli”. Il ricordo dell’ultimo giorno in cui ha visto suo figlio è vivido nella mente di Claudia. “Quel mattino alle otto è uscito per la solita passeggiata con Ethan ma non è mai tornato”, ha spiegato Claudia a Chi l’ha visto, “E’ un cittadino americano e Ethan ha un passaporto americano. Non so nulla. Non so nemmeno quale città sia”. La presentatrice, Federica Sciarelli, ha pesantemente commentato l’accaduto sostenendo che Eric avrebbe potuto volere un figlio solo per se. Claudia concorda, sostenendo che questo è pura egoismo. “L’ultima volta che ho visto Ethan era il 30 agosto. Questa situazione mi strazia l’anima. Ho presentato immediatamente una denuncia. Mio figlio non può essere lontano da me”, ha concluso con la voce tremante.

Questa situazione mi sta provocando una grande agitazione ed una tachicardia insostenibile. Il mio stato fisico è veramente critico. Il mio piccolo sta subendo danni indelebili. Aspiro solo a tenerlo fra le mie braccia. Sono costantemente concentrata sul suo benessere psicofisico. È essenziale che lui torni a casa. Sono pronta a fare qualsiasi cosa, incluso sottopormi ad una perizia psichiatrica. Ma lui non può avere l’ultima parola in questo. Se lui ritorna con il bambino, ritirerò la denuncia. È fondamentale che per il suo benessere, lui sia con la madre e i suoi fratelli.