Una riconciliazione tra Fedez e Tony Effe dopo un periodo di critica e disparità? Sembra che li abbiano visti fare una chiacchierata davanti ad un albergo.

L’incessante guerra di parole tra i rapper Fedez e Tony Effe potrebbe finalmente toccare il suo termine. La fredda battaglia tra i due artisti ha dominato le discussioni recenti, con entrambi che lanciavano calibrate provocazioni l’uno contro l’altro. L’ultimo atto di questa saga è stata la pubblicazione del nuovo brano di Fedez “Allucinazione Collettiva”, una sorta di omaggio a Chiara Ferragni. Mentre l’affermata imprenditrice digitale chiedeva di essere lasciata fuori dai pettegolezzi e dalle battute pungenti dei due rapper, si dice che Fedez e Tony Effe si siano incontrati durante la fashion week di Milano, forse per risolvere la loro contesa.

Secondo alcune voci circolate tra i follower di Deianira Marzano e confermate da Amedeo Venza, sembra che ci sia stato un riavvicinamento tra Fedez e Tony Effe. Un follower ha scritto: “Ciao, generalmente non scrivo a nessuno, ma ieri per caso mi è stato raccontato che hanno visto Fedez e Tony Effe in conversazione davanti a un hotel di Milano”. Un altro utente conferma, dicendo: “Una mia collega, mentre discutevamo del dissing, mi ha rivelato che sua cugina, che lavora in un hotel a Milano, li ha visti lì”.

Pur essendo solo supposizioni per ora, dopo l’uscita del brano “Allucinazione Collettiva” di Fedez, Tony Effe non ha fornito alcuna risposta e entrambi sembrano essere concentrati sulla settimana della moda di Milano.