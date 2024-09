Un'atleta è misteriosamente assente da due settimane alle Paralimpiadi di Parigi, spingendo la polizia a investigare la sua preoccupante scomparsa.

Claudine Bazubagira, un’atleta paralimpica del Ruanda specializzata nel sittingvolley, è scomparsa nel nulla. L’atleta doveva rappresentare il suo paese in questa disciplina di pallavolo riservata a persone con disabilità alle gambe, ma si è allontanata senza lasciare traccia il 20 agosto, poco dopo il suo arrivo a Parigi per partecipare alle Paralimpiadi. Da allora, non si hanno più sue notizie.

La polizia sta cercando di fare luce sulla sua misteriosa sparizione, definita “scomparsa inquietante”. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, l’ultima volta che è stata vista era il 20 agosto, quando ha lasciato il suo alloggio nel centro di Courbevoie per andare a mangiare con altri atleti, ma da quel momento ha perso ogni contatto.

Il 27 agosto, una settimana dopo la sua scomparsa, il presidente del Comitato Olimpico Ruandese ha presentato denuncia alla stazione di polizia di Saint-Ouen. Due giorni più tardi, il 29 agosto, il suo team ha giocato una partita contro il Brasile senza di lei. “Non sappiamo dove sia”, hanno dichiarato le sue compagne di squadra.

La polizia francese ha messo in moto le indagini, coinvolgendo la Brigata per la repressione dei crimini contro le persone. Non è chiaro, come riporta Le Parisien, se la scomparsa possa essere collegata a un eventuale richiesta di asilo politico, come accaduto in passato con altri atleti africani, o se esistano altre cause più preoccupanti. Al momento, l’ipotesi di un rapimento sembra esclusa, dal momento che nessuna richiesta di riscatto è stata avanzata, ma restano aperte le possibilità del suicidio o del volontario allontanamento. FanPage ricorda che il caso di Claudine Bazubagira non è un caso isolato.

Dobbiamo ricordare che non è un evento inedito che un sportivo si perda durante i giochi Olimpici o i Giochi del Commonwealth. Un esempio rilevante è l’inspiegabile assenza di 12 sportivi, tra cui due dai Ruanda, registrata durante o immediatamente dopo le competizioni in Australia. È emerso in seguito che molti di loro erano in fuga per cercare rifugio politico e fuggire dal loro Paese lacerato dalla guerra civile. Tuttavia, non si sa se questo sia il motivo che sta dietro la scomparsa di Claudine Bazubagira.