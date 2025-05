Unicredit: Renzi, 'golden power assurdo, Meloni più che Fratelli d'Italia, è sorella sovietica...'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Il Governo Meloni insiste con misure assurde come il Golden Power contro una banca italiana, Unicredit. Io non difendo il sistema del credito che anzi vorrei fosse molto più dinamico nell’aiutare le imprese e le famiglie e meno controllato dai vincoli e dalla burocrazia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Sogno banche che non si preoccupino di fare mega utili nell’ultimo esercizio per staccare generosi dividendi ma che aiutino davvero le imprese dei territori. Se il Governo vuole criticare le banche o incentivare i prestiti (o il risparmio) o la vita quotidiana delle famiglie, prego, si accomodi. Ma non posso accettare che il Governo usi la bomba nucleare del golden power per intervenire in una vicenda in cui il Governo non solo non è un giocatore, ma non è nemmeno un arbitro: deve stare in tribuna e fare lo spettatore. Ma io mi domando: che fine hanno fatto tutti i liberali alle vongole che ci davano lezioni sul libero mercato? Giorgia Meloni guida il governo più dirigista degli ultimi anni: più che Fratelli d’Italia, è una sorella sovietica".