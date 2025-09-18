Università, da Fondazione Dompé 56 nuove borse di studio

Milano, 18 set. (Adnkronos) – 56 nuove borse di studio, per un investimento complessivo di 2,64 milioni di euro, per l'anno accademico 2025/2026. Così Fondazione Dompé rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione universitario di secondo e terzo livello. Il programma di sostegno allo studio si conferma uno dei pilastri della missione della Fondazione Dompé: promuovere l’accesso all’alta formazione e contribuire allo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie per affrontare le sfide globali, nel segno della multidisciplinarità, dell’internazionalità, della ricerca e dell’innovazione.

Con uno stanziamento pari a 1.275.000 euro, la Fondazione Dompé finanzierà 32 borse presso alcune tra le più prestigiose università italiane. Tra queste, spicca il consolidamento della collaborazione con l’Università di Pavia, che vedrà l’erogazione di otto borse per i corsi di Laurea Magistrale in Medical and Pharmaceutical Biotechnologies e tre nuove borse triennali da 225.000 euro complessivi per il Dottorato in Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Innovazione Industriale. Le borse includono l’innovativo corso di laurea magistrale di sei anni della MedTec School proposto da Humanitas University e Politecnico di Milano, le lauree magistrali delle Università di Trento (Biotecnologie Cellulari e Molecolari), Bologna (Pharmaceutical Biotechnology), Padova (Bioingegneria), Bari (Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare) e dall’Università Statale di Milano (Biomedical Omics).

“In un tempo in cui la complessità cresce insieme all’urgenza di nuove soluzioni, il compito che abbiamo voluto affidare alla Fondazione Dompé è di sostenere le nuove generazioni che hanno il coraggio di immaginare il futuro e di costruirlo con competenza, rigore e passione” – ha dichiarato Sergio Dompé, presidente della Fondazione Dompé. “Con queste borse di studio vogliamo offrire un’opportunità concreta, ma anche un messaggio di fiducia: la scienza può essere uno strumento di emancipazione formidabile. Per questo continueremo ad investire in chi sceglie di ampliare i confini della conoscenza”.

Stanziamenti anche per il mercato statunitense, con 1.363.636 euro destinati a 24 borse di studio intitolate alla Prof.ssa Rita Levi Montalcini, Nobel per la Medicina. Le borse sono rivolte a studenti ammessi a programmi di Master, PhD o Research Fellowship in neuroscienze o neurobiologia presso università statunitensi. Con queste assegnazioni, Fondazione Dompé raggiunge un totale di oltre 240 borse di studio finanziate dal 2020 a oggi e porta a oltre 13,5 milioni di euro lo stanziamento cumulato in Italia e negli Usa.