Unpli, 20mila sagre l’anno per una spesa di 700 mln euro e con 10.500 occupati

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - “In Italia le pro loco organizzano ogni anno, in media, circa 110mila eventi e di questi 20mila sono sagre: per realizzare le sagre le pro loco hanno sostenuto una spesa complessiva di 700 milioni di euro che ha prodotto, fra effetto diretto, indiretto e in...