Uomini e Donne, la mamma di Martina De Ioannon spoilera per sbaglio la scelta

Si avvicina sempre di più il momento della scelta per Martina De Ioannon a “Uomini e Donne“. Una mossa social della madre della ragazza però sembra anticipare quella che sarà la scelta di Martina.

Uomini e Donne, si avvicina la scelta di Martina De Ioannon

Verrà registrata questo pomeriggio, 13 gennaio 2025, la puntata in cui Martina De Ioannon farà la sua scelta a “Uomini e Donne“. In lizza ci sono Ciro Solimeno e Gianmarco Steri: chi di loro due è riuscito a conquistare il cuore della bella Martina? I fan fremono nell’attesa di sapere chi sarà il prescelto, e in questi giorni si sono divertiti a dare la propria preferenza. Ma ecco che una mossa social, involontaria, della madre di Martina pare aver già dato la risposta. Chi sceglierà quindi Martina?

Uomini e Donne, la mamma di Martina anticipa per sbaglio chi sarà la scelta

Come detto oggi verrà registrata la puntata della scelta di Martina De Ioannon, che deve decidere se uscire dal programma con Ciro o con Gianmarco. Se fino a poche ore fa c’era il dubbio su chi potesse scegliere Martina, adesso, una mossa social involontaria da parte della madre dell’ex concorrente di “Temptation Island”, può aver anticipato la scelta. La signora Micaela ha infatti risposto a un sondaggio votando per Ciro. Ma sarà davvero così?